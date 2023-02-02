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19:54, 2 февраля 2023Мир

В Гааге анонсировали создание центра по расследованию событий на Украине

Евроюст анонсировал создание центра в Гааге по расследованию событий на Украине

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Евроюст в ближайшее время приступит к созданию в Гааге центра по расследованию событий, имевших место в ходе конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Тон ван Лироп, его цитирует РИА Новости.

«Этот центр станет частью существующей структуры поддержки Совместной следственной группы, созданной в марте 2022 года, по предполагаемым основным международным преступлениям, совершенным на Украине», — сказал он, добавив, что новый центр позволит согласовать все ведущиеся ныне расследования военных преступлений.

Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что Еврокомиссия в Гааге начнет собирать данные по военным преступлениям на Украине.

До этого в январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». При этом принятая резолюция не обязывает к обязательному исполнению. Ранее о стремлении создать такой трибунал говорила и Украина.

В декабре 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться Россией.

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Глеб Бажуткин
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