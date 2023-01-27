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19:04, 27 января 2023Мир

В Гааге начнут расследовать военные преступления на Украине

Еврокомиссар Рейндерс: в Гааге начнут расследовать военные преступления на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Еврокомиссия в Гааге начнет собирать данные по военным преступлениям на Украине, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его цитирует ТАСС.

«Мы работаем над возможностью создания конторы международной прокуратуры в Нидерландах, Гааге, в рамках общей команды следователей, поддерживаемой Евроюстом, которая будет заниматься международными преступлениями, совершенными на Украине», — сказал он по итогам заседания министров юстиции стран Евросоюза.

Ранее в январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». При этом принятая резолюция не обязывает к обязательному исполнению. Ранее о стремлении создать такой трибунал говорила и Украина.

В декабре 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться Россией.

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Глеб Бажуткин
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