Еврокомиссар Рейндерс: в Гааге начнут расследовать военные преступления на Украине

Еврокомиссия в Гааге начнет собирать данные по военным преступлениям на Украине, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его цитирует ТАСС.

«Мы работаем над возможностью создания конторы международной прокуратуры в Нидерландах, Гааге, в рамках общей команды следователей, поддерживаемой Евроюстом, которая будет заниматься международными преступлениями, совершенными на Украине», — сказал он по итогам заседания министров юстиции стран Евросоюза.

Ранее в январе Европарламент проголосовал за принятие резолюции, которая призывает к созданию специального международного трибунала по расследованию «преступлений России против Украины». При этом принятая резолюция не обязывает к обязательному исполнению. Ранее о стремлении создать такой трибунал говорила и Украина.

В декабре 2022 года представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что попытки западных стран создать трибунал по Украине не будут легитимными и будут осуждаться Россией.