Макрон высказался о России в ходе саммита по Украине

Президент Франции Макрон: участники саммита по Украине не воюют против Россией

Участники саммита по Украине не желают войны с Россией и стремятся к установлению прочного мира. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на конференции в Швейцарии, передает РИА Новости.

Он указал на тот факт, что никто «не воюет против России». «Мы все стремимся к прочному миру, основанном на международном праве», — сказал французский лидер.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией, заявил он. «Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех», — подчеркнул он.