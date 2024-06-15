Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 15 июня 2024Мир

Евродепутат назвал саммит по Украине без участия России упущенной возможностью

Евродепутат: саммит по Украине без участия России — фарс и упущенная возможность
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Laurent Cipriani / AP

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Мариани, конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией. «Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. Это не настоящие переговоры. Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех», — заверил он.

Кроме того, евродепутат высказал мысль, что глава Украины Владимир Зеленский не хочет мира, в противном случае он вступил бы с Россией в настоящую дискуссию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.

В случае отказа от условий России Киев и его западные союзники будут в ответе за продолжение кровопролития, подчеркнул российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Среди бойцов ВСУ началась эпидемия брюшного тифа. Украинские солдаты умирают из-за зараженной воды

      Макгрегор прокомментировал отказ от боя с Чендлером

      Раскрыта внутренняя угроза ВСУ

      Мишустин освободил от должности замглавы Минпромторга Евтухова

      Стало известно о возможности Франции лишиться крупнейшего уранового рудника в Нигере

      Россиянам дали советы по покупке старого жилья под инвестиции

      Украинский беспилотник уничтожили над российским регионом

      В Госдуме высказались об участии России в сессии ПА ОБСЕ

      Названа приостановленная к продаже из-за случаев ботулизма в Москве продукция

      В матче Испании и Хорватии вышел самый молодой футболист в истории чемпионатов Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше