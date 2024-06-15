Евродепутат: саммит по Украине без участия России — фарс и упущенная возможность

Евродепутат от Франции Тьерри Мариани назвал саммит по Украине в Швейцарии без участия России фарсом и упущенной возможностью достичь мира. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Мариани, конференция, на которой не присутствуют все стороны, является всего лишь пиар-акцией. «Даже во французских медиа это расценивают как пропаганду. Это не настоящие переговоры. Если мы хотим мира, то нужно приглашать всех», — заверил он.

Кроме того, евродепутат высказал мысль, что глава Украины Владимир Зеленский не хочет мира, в противном случае он вступил бы с Россией в настоящую дискуссию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные условия. Глава государства отметил, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов РФ и оставить идею вступления в НАТО.

В случае отказа от условий России Киев и его западные союзники будут в ответе за продолжение кровопролития, подчеркнул российский лидер.