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00:00, 16 июня 2024Бывший СССР

Зеленский допустил завершение украинского конфликта на втором «саммите мира»

Зеленский заявил, что согласованный в Швейцарии план действий передадут России

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласованный на «саммите мира» в швейцарском Бюргенштоке план действий будет передан России, а также допустил завершение конфликта на второй конференции. Его слова приводит «Украинская правда».

«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас», — высказался украинский президент во время выступления в Швейцарии.

По словам Зеленского, первоочередные пункты «формулы мира», касающиеся ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности, станут важной темой саммита. «Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», — подчеркнул политик.

Ранее политолог Константин Бондаренко допустил, что Владимир Зеленский не примет предложение российского президента Владимира Путина о прекращении огня из-за своей несамостоятельности. Он добавил, что украинский президент, вероятно, не обладает полномочиями подписывать мирные соглашения.

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      Маргарита Пименова
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