Путин разъяснил значение денацификации

Путин: денацификация означает запрет пропаганды нацизма на уровне закона

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ объяснил значение термина «денацификация». По его словам, это означает запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне. Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины. И я был очень удивлен, когда меня начали спрашивать, а что же такое денацификация? А это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — заявил глава государства.

В конце февраля Путин рассказал, что Вооруженные силы России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Он напомнил, что Россия не начинала войну в Донбассе — ее целями являются искоренение нацизма, а также защита суверенитета и безопасности жителей. Все задачи СВО будут решены, заверил президент.

