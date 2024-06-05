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22:58, 5 июня 2024Россия

Путин разъяснил значение денацификации

Путин: денацификация означает запрет пропаганды нацизма на уровне закона
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlim Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ объяснил значение термина «денацификация». По его словам, это означает запрет пропаганды нацизма на законодательном уровне. Трансляцию ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины. И я был очень удивлен, когда меня начали спрашивать, а что же такое денацификация? А это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма», — заявил глава государства.

В конце февраля Путин рассказал, что Вооруженные силы России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Он напомнил, что Россия не начинала войну в Донбассе — ее целями являются искоренение нацизма, а также защита суверенитета и безопасности жителей. Все задачи СВО будут решены, заверил президент.

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      Марина Совина
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