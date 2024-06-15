Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:51, 15 июня 2024Россия

В России назвали число вовлеченных в конфликт на Украине стран НАТО

Сенатор Цеков: около 20 стран НАТО вовлечены в конфликт на Украине
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Около 20 стран НАТО вовлечены в конфликт на Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

«На самом деле с РФ воюют около 20 стран, те, которые входят в НАТО, поддерживают Украину, поставляют оружие. Они, я считаю, находятся в состоянии войны с Россией», — поведал сенатор.

Таким образом Цеков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что участники саммита по Украине в Швейцарии не воюют с Россией. По его словам, участники конференции «стремятся к прочному миру, основанному на международном праве».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Главы делегаций на саммите по Украине отметились нацистским лозунгом

      В Чехии мотогонщик врезался в толпу зрителей

      В Белом доме допустили нарушение соглашения с Киевом

      В ВСУ высказались об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии

      В российском городе полицейские потребовали военные билеты у посетителей ночного клуба

      Конференции по Украине в Швейцарии предрекли провал

      Зеленский поделился подробностями «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

      Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по вопросу Украины

      Украина отказалась от прямых переговоров с Россией

      В МИД России прокомментировали начало конференции по Украине в Швейцарии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше