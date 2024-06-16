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06:26, 16 июня 2024Россия

В Крыму саммит по Украине назвали судом над Россией

Сенатор Цеков: конференция по Украине в Швейцарии является судом над Россией

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке судом над Россией. Он заявил в разговоре с ТАСС, что данная конференция не имеет ничего общего с достижением мира на Украине.

По мнению сенатора, с помощью встречи ее участники пытаются сохранить свое влияние в мире. «Они понимают, что это теряют. Это их беспокоит гораздо больше, чем Украина как таковая. Тем более их совершенно не волнуют жизни граждан Украины», — указал Цеков.

Ранее Цеков сообщил, что около 20 государств НАТО вовлечены в конфликт на Украине. Таким образом он отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что участники саммита по Украине в Швейцарии не воюют с Россией.

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      Маргарита Пименова
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