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06:22, 16 июня 2024Бывший СССР

На Украине возмутились из-за фото с Ермаком и Зеленским в Швейцарии

Депутат Рады Арьев возмутился присутствием Ермака на фото лидеров в Швейцарии

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев возмутился присутствием главы офиса президент Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака на общем фото участников конференции в Швейцарии. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Он подчеркнул, что по протоколу на общем фото на саммитах присутствуют только первые лица. «Подскажите мне, пожалуйста, лидером какой страны является Ермак? Или на Украине явочным порядком провозглашен дуумвират?», — поинтересовался он.

На опубликованной СМИ фотографии Ермак в одежде цвета хаки стоит в первом ряду по правую руку от президента Швейцарии Виолы Амхерд. Зеленский стоит по левую руку швейцарского лидера.

Ранее член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак назвал Андрея Ермака одним из главных кандидатов в президенты Украины.

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      Марина Совина
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