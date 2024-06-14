В России назвали одного из ключевых кандидатов в президенты Украины

Политолог Дудчак назвал Ермака одним из главных кандидатов в президенты Украины

Одним из главных кандидатов в президенты Украины является руководитель офиса президента (ОП) страны Андрей Ермак. Об этом сообщил член международного общественного движения «Другая Украина», кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак, передает РИА Новости.

Дудчак назвал Ермака одной из ключевых фигур в украинской власти. Он уточнил, что глава ОП Украины и до этого претендовал «как минимум на пост премьер-министра».

«С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности [президента Украины Владимира] Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу», — добавил политолог, отметив, что влияние Ермака на Украину возрастало постоянно.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников и источники в правительстве и дипломатических ведомствах называла Ермака организатором увольнения экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Причиной этого, по данным издания, стало то, что Ермак считал Залужного конкурентом в борьбе за власть в стране.