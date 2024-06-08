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14:14, 8 июня 2024Бывший СССР

Назван организатор увольнения Залужного с поста главкома ВСУ

На Украине обвинили Ермака в увольнении Залужного и Кубракова
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак организовал увольнение экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников, а также источники в правительстве, правоохранительных органах и дипломатических ведомствах.

«Тем временем военные чиновники обвинили 52-летнего Ермака в том, что он держал генерала Валерия Залужного подальше от президента и в итоге организовал его увольнение с поста главы вооруженных сил в феврале. Они утверждают, что Ермак считал Залужного конкурентом своей власти», — говорится в тексте статьи.

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Источники в правительстве утверждают, что именно глава ОП является ответственным за увольнение вице-премьера Александра Кубракова в мае 2024 года после его заявлений о попытках подкупа со стороны депутатов из партии Зеленского.

Ермака также обвинили в узурпации демократических процессов и накоплении личной власти. Некоторые источники издания назвали главу ОП «фактическим главой государства». По словам украинских дипломатов, он полностью контролирует доступ к президенту. В частности, надеявшиеся на аудиенцию Зеленского послы стран G7 вместо этого встречались с Ермаком.

Ранее дипломаты из Украины и стран Запада назвали Андрея Ермака теневым кардиналом Украины. Критики Ермака отметили, что он отодвинул на второй план министерство иностранных дел страны, вмешивается в процесс принятия военных решений, и выступает посредником в ключевых сделках с партнерами, включая Соединенные Штаты Америки.

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      Александр Курбатов
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