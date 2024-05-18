В США назвали имя теневого кардинала Украины

WP: Запад не знает, кто принимает решения на Украине

Теневым кардиналом Украины может являться близкий друг президента страны и глава его администрации Андрей Ермак. Именно это имя называли в беседах с журналистами The Washintgon Post представители украинской и западной дипломатии, из чего издание сделало вывод о том, что на Западе не знают, кто принимает решения в Киеве.

«Даже сторонники Ермака из числа нынешних и бывших украинских чиновников и депутатов, а также иностранных дипломатов, признали, что он обладает необычайно широкими полномочиями в сфере управления и внешних коммуникаций. Некоторые говорят, что он даже контролирует, каким чиновникам разрешено выезжать за границу и когда», — говорится в материале.

Критики Ермака отметили, что он отодвинул на второй план Министерство иностранных дел, вмешивается в процесс принятия военных решений, а также выступает посредником в ключевых сделках с партнерами, включая Соединенные Штаты. Эту задачу, по мнению источников издания, должен решать президент Украины.

«Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что подозрения в отношении ближайшего помощника президента подрывают авторитет Зеленского и вызывают сомнения в том, кто несет ответственность за решения: Зеленский или назначенный им заместитель, который часто пишет в социальной сети X смайликами», — отмечают журналисты.

Тем временем Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже. Объясняя свое решение, Зеленский заявил, что Украина против любого перемирия, играющего на руку противнику.