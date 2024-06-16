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05:15, 16 июня 2024Мир

Вице-президент США Харрис досрочно покинула мирный саммит по Украине. Чем успела отметиться американская делегация?

Вице-президент США Харрис покинула мирный саммит по Украине до его завершения

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Это выяснила New York Post.

По ее информации, политик оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо». Сейчас Харрис уже направляется домой.

Газета пишет, что вместо Харрис американскую делегацию будет представлять советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Чиновник уже прокомментировал «рокировку», отметив, что Харрис не является единственной, кто пропустит воскресные мероприятия саммита. Он добавил, что в воскресенье значительная часть работы перейдет с лидеров на технических членов делегаций, те должны будут попытаться претворить в жизнь высказанные предложения.

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Сам же Байден отказался от поездки в Швейцарию, предпочтя обсуждению проблем Украины участие в кампании по сбору средств для своей предвыборной кампании. Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что американский лидер осознал, что встреча созывается только для президента Украины Владимира Зеленского, и поэтому решил «со спокойной душой» пропустить ее.

США отвергли предложение Путина по Украине

Выступая на конференции по украинскому конфликту, Харрис заявила, что США видят в недавних предложениях президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине призыв к капитуляции Киева. «Мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам», — сказала политик.

Вице-президент США добавила, что поддержка Соединенными Штатами Украины отвечает их стратегическим интересам и не является благотворительностью. Она заметила, что подписание Вашингтоном и Киевом соглашения о гарантиях безопасности «демонстрирует долгосрочную приверженность США поддержанию обороны Украины».

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Позднее Зеленский сообщил, что провел личную встречу с Харрис. По словам президента, в ходе беседы была затронута тема поставок оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Киева. Кроме того, политики также обсудили ситуацию на фронте. Прошедшую встречу украинский лидер назвал содержательной.

США захотели еще 10 лет обучать и вооружать украинскую армию

В преддверии «мирного саммита» Салливан рассказал, что Байден и Зеленский подпишут пакт о десятилетнем снабжении и обучении Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы хотим продемонстрировать, что США поддерживают народ Украины, что мы поддерживаем его», — прокомментировал чиновник соответствующее решение Белого дома. Телеканал CNN уточнил, что договор также обяжет Вашингтон расширять сотрудничество с украинской стороной «в производстве вооружений и техники».

Однако после первого дня конференции Салливан отметил, что США могут нарушить соглашение с Украиной по безопасности при приходе к власти в Вашингтоне нового президента. Он признал, что в таком случае гарантий выполнения договоренностей нет.

Я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне

Джейк Салливансоветник Белого дома по нацбезопасности

«Я не могу изменить этот непреложный факт», — резюмировал советник.

Президент России Владимир Путин усомнился в твердости соглашения США и Украины. «Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется», — выразил он уверенность.

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      Марина Совина
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