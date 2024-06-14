Путин назвал блефом соглашение США и Украины по безопасности

Путин: соглашение США и Украины по безопасности может рассыпаться

Соглашение США и Украины по безопасности является блефом и может быстро рассыпаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«Если позднее проведут серьезную юридическую экспертизу такого соглашения, то непременно возникнет вопрос: кто и с какими полномочиями эти документы подписывал. Окажется, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется», — рассказал глава государства.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что соглашение США и Украины по безопасности, которое планируется подписать на саммите «Большой семерки» (G7), не будет включать в себя конкретных положений о финансовой помощи Киеву.

При этом сообщается, что пакт будет носить характер «исполнительного соглашения», что делает возможным его отмену в случае гипотетической победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре этого года.