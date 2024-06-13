В США заявили об отсутствии планов закреплять финансовую помощь Украине

CNN: соглашение США с Украиной не включает финансовую помощь

Соглашение США и Украины по безопасности, которое планируется подписать на саммите «Большой семерки» (G7), не будет включать в себя конкретных положений о финансовой помощи Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Соглашение между США и Украиной не предусматривает конкретных денежных обязательств для поддержки обороны Украины», — отмечает телеканал.

При этом сообщается, что пакт будет носить характер «исполнительного соглашения». Таким образом, он не будет носить обязательного характера для будущих президентов, включая гипотетическую победу бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах этого года.

Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что страны НАТО с 2022 года оказали помощь Украине в размере 98 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса.