Зеленский поделился подробностями «содержательной беседы» с Харрис в Швейцарии

Зеленский на саммите в Швейцарии обсудил с Харрис поставки оружия и ПВО Киеву

Глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках саммита в Бюргенштоке. Подробности разговора он раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам президента, в ходе беседы была затронута тема поставок оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Киева. Кроме того, Харрис и Зеленский также обсудили ситуацию на фронте. Прошедшую встречу Зеленский назвал содержательной.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о планах администрации президента США Джо Байдена отправить Украине вторую батарею ПВО Patriot. На данный момент комплексы находятся на подготовленных для поставок складах вооружений в Польше.