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20:57, 15 июня 2024Мир

США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

Харрис: США увидели в предложениях Путина по Украине призыв к капитуляции

Фото: Michael Buholzer / Reuters

США видят в недавних предложениях президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине призыв к капитуляции Киева, заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, выступая на проходящей в Швейцарии конференции по украинскому конфликту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера Путин выдвинул предложение. Однако мы должны озвучить правду: он призывает не к переговорам, он призывает к капитуляции [Киева]», — заявила Харрис.

Вице-президент США добавила, что поддержка Соединенными Штатами Украины отвечает их стратегическим интересам и не является благотворительностью. Она заметила, что подписание Вашингтоном и Киевом соглашения о гарантиях безопасности «демонстрирует долгосрочную приверженность США поддержанию обороны Украины».

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Ранее Путин назвал последствия для Запада и Киева в случае отказа от российских условий мира. По его словам, дальнейшие изменения реалий на передовой не в пользу Киева очевидны, и «условия для начала переговоров будут другими».

Тогда же глава государства обозначил условия, на которых Москва готова прекратить специальную военную операцию на Украине: выведение украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей и отказ Киева от вступления в НАТО.

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      Иван Потапов
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