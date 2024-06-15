«Швейцарская сходка по Украине потеряла смысл». В Верховной Раде задумались над мирными предложениями Путина

Спикер ГД Володин: депутаты Верховной Рады обсуждают предложения главы РФ Путина

Депутаты Верховной Рады Украины обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Таким образом, конференция в Швейцарии теряет всякий смысл, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин обратил внимание на то, что Путин предложил формулу мира не только по ситуации на Украине, но и относительно Европы в целом, именно поэтому все инициативы, выдвинутые украинским лидером Владимиром Зеленским и поддержанные западными лидерами, крайне сомнительны.

Швейцарская сходка по Украине, которая должна состояться сегодня, потеряла смысл Вячеслав Володин спикер Госдумы

Спикер нижней палаты российского парламента обратил внимание на то, что переговоры можно вести только от имени граждан своей страны, но срок полномочий Зеленского завершился. Единственный легитимный субъект со стороны Украины — это Верховная Рада. Украинские депутаты должны начать обсуждение предложений Путина, считает он. «По нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это», — написал Володин.

Пора им осознать: президента Украины нет, ответственность лежит на Верховной Раде Вячеслав Володин спикер Госдумы

Зеленский назвал предложение по урегулированию конфликта ультиматумом

По словам Зеленского, предложению российского лидера нельзя доверять. «Это ультимативные послания, которые не отличаются от предыдущих», — сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также отверг условия Москвы. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не расценивать предложение Путина как ультиматум, как это сделал Зеленский. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что оно является мирной инициативой. Песков отметил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом должен учитывать сложившиеся геополитические обстоятельства — в частности, четыре новых российских региона.

На Западе отказались считать план Путина мирным

В частности, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский лидер не вправе ставить Киеву условия мира. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, указал, что предложение Путина не свидетельствует о доброй воле, оно свидетельствует о желании России достичь военных целей.

Российский лидер же назвал реакцию Запада и Киева на его инициативу предсказуемой. Путин указал, что Россия готова приступить к переговорному процессу, если Украина согласится на поставленные Москвой условия. Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России: Херсонской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, он должен оставить идею вступления в НАТО. Одним из принципиальных требований Кремля также является нейтральный и безъядерный статус республики.