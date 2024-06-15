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08:15, 15 июня 2024Россия

Володин рассказал об изучении мирных предложений Путина в Раде

Спикер Госдумы Володин: депутаты Рады обсуждают предложения Путина

Владимир Путин . Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Слова Володина приводит РИА Новости.

14 июня на встрече с руководством МИД России Путин назвал два условия для прекращения огня Россией в зоне проведения спецоперации. По его словам, Москва прекратит огонь после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме этого, Киев должен официально уведомить об отказе вступления в НАТО.

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