Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения: что сказал Путин об Украине?

Путин пригрозил асимметричным ответом на поставки дальнобойного оружия Киеву

Президент России Владимир Путин встретился с главредами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он рассказал журналистам о причинах конфликта на Украине, перспективах его завершения, а также высказался о возможном ответе Москвы на поставки дальнобойного оружия Киеву.

Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, подчеркнул глава государства. Ответ может быть асиметричным.

Президент назвал поставки Киеву высокоточного оружия путем к очень серьезным проблемам.

Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность… Ну в общем, это путь к очень серьезным проблемам Владимир Путин президент России

Путин отметил, что Россия не только говорит о защите своих интересов, но делает это и будет делать. По словам главы государства, с этим всем придется считаться.

Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории, но назвал условие, что американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. Позиция Белого дома относительно использования переданных США вооружений для ударов вглубь российской территории осталась неизменной.

В мае Вооруженные силы России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области. Как объяснял Владимир Путин, это необходимо для создания санитарной зоны, которая обезопасит приграничные регионы России от атак со стороны Украины.

Путин о причинах конфликта на Украине

Говоря о начале конфликта на Украине, глава государства заявил, что Россия не нападала, а защищалась.

Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия Владимир Путин президент России

Он добавил, что первый шаг к конфликту на Украине сделали те, кто поощрял госпереворот в 2014 году, и вины Москвы в этом нет.

В апреле российский лидер рассказал, что РФ вынудили защищать свое будущее, суверенитет и людей вооруженным путем.

Он сообщил, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. Также президент обратил внимание, что Россия не желает «воевать бесконечно», но при этом сдавать позиции не собирается.

Президент назвал быстрый способ завершить конфликт на Украине. По его словам, в том случае если США прекратят поставлять оружие Киеву, этого можно будет добиться за несколько недель.

Путин оценил потери Украины

Путин рассказал, что потери России в рамках специальной военной операции (СВО) гораздо меньше по сравнению с украинскими.

Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны Владимир Путин президент России

Президент также оценил безвозвратные и санитарные потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно 50 на 50. По его словам, украинская армия в зоне спецоперации теряет в месяц примерно 50 тысяч человек.

Глава государства назвал количество военнопленных у Москвы и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Я могу вам точно назвать цифры, которые удерживаются обеими сторонами, находятся в плену. Наших солдат, офицеров на украинской стороне — 1348 человек. Украинских солдат у нас — 6465 Владимир Путин президент России

Путин высказался о перспективах завершения конфликта

Говоря о завершении конфликта, Путин отметил, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца.

По его словам, условием завершения украинского кризиса является отказ Вашингтона оказывать военную помощь Киеву. Путин добавил, что говорил президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать ВСУ оружием.

Глава государства добавил, что Украина была готова принять условия Москвы о денацификации страны, парафировав проект договора в Стамбуле. Он подчеркнул, что во время переговоров стороны достигли многих совместных договоренностей по ключевым вопросам для урегулирования конфликта мирным путем.

Желание некоторых стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между странами, указал президент.

Как вы помните, мы говорили о денацификации Украины. И я был очень удивлен, когда меня начали спрашивать, а что же такое денацификация? А это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма Владимир Путин президент России

Москва также заинтересована в нейтральном статусе Украины, гарантиях невступления ни в какие блоки, ограничениях вооружений, добавил глава государства.

В конце февраля Путин рассказал, что Вооруженные силы России уверенно наступают по целому ряду направлений в зоне проведения спецоперации. Он напомнил, что Россия не начинала войну в Донбассе — ее целями являются искоренение нацизма, а также защита суверенитета и безопасности жителей. Все задачи СВО будут решены, заверил президент.

