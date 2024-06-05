Путин выразил заинтересованность в нейтральном статусе Украины

Путин заявил, что Россия заинтересована в нейтральном статусе Украины

Нейтральный статус Украины является объектом заинтересованности для России, заявил президент страны Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Невступление ее ни в какие блоки, ограничения в известной степени вооружений и так далее — это, безусловно, то, в чем заинтересована Российская Федерация», — сказал он.

Ранее политолог-международник и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер назвал нейтралитет Украины и ее отказ от членства в НАТО условием мира и завершения конфликта. По его мнению, Соединенным Штатам необходимо дать понять украинскому руководству, что они неспособны обеспечить военные потребности и возврат утраченных территорий.