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15:44, 30 мая 2024Мир

В США заявили о нейтралитете Украины как условии мира

Профессор Миршаймер: нейтралитет Украины является условием мира

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Нейтралитет Украины и отказ от членства в НАТО является условием мира и завершения конфликта. Об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Ключ к окончанию — это создание нейтральной Украины, полностью отказавшейся от НАТО и западных гарантий безопасности», — рассказал исследователь.

Миршаймер также подчеркнул, что данный нейтралитет должен быть не временной мерой, а постоянной формой внешней политики Киева. Он добавил, что Соединенным Штатам необходимо дать понять украинскому руководству, что они не способны обеспечить военные потребности и возврат утраченных территорий.

Джон Миршаймер — профессор Чикагского университета, основатель теории наступательного реализма, являющейся одним из самых известных направлений современной реалистической парадигмы в теории международных отношений.

Исследователь известен как один из давних критиков политики стран Запада в отношении Украины, в частности США. Он не раз указывал на «высокомерие» американских внешнеполитических элит, что с его точки зрения приводит к ухудшению международной обстановки.

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      Максим Габриелян
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