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21:24, 5 июня 2024Россия

Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у ВСУ

Путин: безвозвратные и санитарные потери у ВСУ примерно 50 на 50
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Global Look Press

Безвозвратные и санитарные потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно 50 на 50, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Политик оценил потери украинских войск во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Как уточнил Путин, украинская армия в зоне спецоперации теряет в месяц примерно 50 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

«Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — подчеркнул политик. По данным президента, соотношение невозвратных потерь РФ и Украины — примерно один к пяти.

Ранее стало известно, что на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потери ВСУ в мае составили почти 24 тысячи солдат. В сравнении с апрелем потери ВСУ выросли более чем на 6,3 тысячи человек.

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      Марина Совина
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