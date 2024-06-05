Путин оценил безвозвратные и санитарные потери у ВСУ

Путин: безвозвратные и санитарные потери у ВСУ примерно 50 на 50

Безвозвратные и санитарные потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно 50 на 50, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет «Интерфакс».

Политик оценил потери украинских войск во время встречи с руководителями международных информационных агентств на полях ПМЭФ. Как уточнил Путин, украинская армия в зоне спецоперации теряет в месяц примерно 50 тысяч человек в виде санитарных и безвозвратных потерь.

«Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно», — подчеркнул политик. По данным президента, соотношение невозвратных потерь РФ и Украины — примерно один к пяти.

Ранее стало известно, что на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потери ВСУ в мае составили почти 24 тысячи солдат. В сравнении с апрелем потери ВСУ выросли более чем на 6,3 тысячи человек.