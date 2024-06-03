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08:44, 3 июня 2024Бывший СССР

Стало известно о росте потерь ВСУ на рубежах ЛНР

Марочко: потери ВСУ на рубежах ЛНР в мае составили почти 24 тысячи солдат

Фото: Globallookpress.com

На рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мае составили почти 24 тысячи солдат. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Потери противника на рубежах ЛНР в мае составили около 23 490 украинских боевиков и наемников», — сообщил Марочко. Он уточнил, что в сравнении с апрелем потери ВСУ выросли более чем на 6,3 тысячи человек.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал об уничтожении российскими военными 51 украинского танка, более 340 орудий полевой артиллерии, 8 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 50 складов ВСУ с боеприпасами.

Ранее Марочко сообщал о безуспешных контратаках ВСУ в Часовом Яре. По его словам, на данном направлении Российская армия продолжает продвижение, которое позволило закрепиться российским военным на западной окраине микрорайона Канал в населенном пункте.

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      Екатерина Грищенко
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