В ЛНР рассказали о безуспешных контратаках ВСУ в Часовом Яре

Марочко рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются провести контратаки в Часовом Яре. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные продолжают успешное продвижение на данном направлении. В том числе за прошедшие сутки Вооруженным силам России удалось закрепиться в Часовом Яре на западной окраине микрорайона Канал.

«Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщал о самовольном уходе ВСУ с позиций на купянском направлении. Он уточнил, что украинские военнослужащие сбежали после нанесения Российской армией огневого поражения по ротному опорному пункту в районе Стельмаховки.