Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 31 мая 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали о безуспешных контратаках ВСУ в Часовом Яре

Марочко рассказал о безуспешных контратаках ВСУ в Часовом Яре

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются провести контратаки в Часовом Яре. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные продолжают успешное продвижение на данном направлении. В том числе за прошедшие сутки Вооруженным силам России удалось закрепиться в Часовом Яре на западной окраине микрорайона Канал.

«Противник, в свою очередь, с района стадиона "Авангард" провел в двух направлениях ряд контратак, однако вернуть утраченные рубежи не смог», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщал о самовольном уходе ВСУ с позиций на купянском направлении. Он уточнил, что украинские военнослужащие сбежали после нанесения Российской армией огневого поражения по ротному опорному пункту в районе Стельмаховки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Ограничения на работу аэропортов в Казани и Нижнекамске сняли

      Генсек НАТО заявил о возможности ударов по России ракетами Британии Storm Shadow

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше