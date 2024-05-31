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07:31, 31 мая 2024Бывший СССР

Марочко рассказал о самовольном уходе ВСУ с одного направления

Марочко: военные ВСУ самовольно оставили позиции на купянском направлении
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставили позиции на купянском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Марочко сообщил, что украинские бойцы самовольно оставили позиции на купянском направлении. Это произошло после того, как Вооруженные силы (ВС) России нанесли огневое поражение по ротному опорному пункту в районе населенного пункта Стельмаховка.

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По словам эксперта, сослуживцы на второстепенных позициях пытались остановить украинских беглецов стрелковым оружием, однако они смогли скрыться за счет рельефа местности.

Ранее Марочко рассказал о росте потерь ВСУ на харьковском направлении. «Потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины, психическими расстройствами, частыми случаями употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ», — объяснил он.

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      Марина Совина
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