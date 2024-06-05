Путин заявил о гораздо меньших потерях России по сравнению с Украиной

Путин: потери России в разы меньше, чем украинские

Президент Владимир Путин заявил на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ, что потери России в рамках специальной военной операции (СВО) гораздо меньше по сравнению с украинскими. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, конечно, в разы меньше, чем с украинской стороны», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что о потерях на Украине, как правило, вообще никто не говорит, а в случае, если их озвучивают, искажают реальные цифры.

Президент также оценил безвозвратные и санитарные потери у Вооруженных сил Украины (ВСУ) примерно 50 на 50. По его словам, украинская армия в зоне спецоперации теряет в месяц примерно 50 тысяч человек.