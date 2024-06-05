Путин назвал причину отсутствия мира между Россией и Украиной

Путин: желание стран добиться целей поражения РФ помешало заключению мира

Желание некоторых стран добиться целей поражения России помешало заключению мирного договора между РФ и Украиной. Об этом рассказал российский президент Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в рамках ПМЭФ, пишет РИА Новости.

«Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, — подвести дело к разрушению России», — отметил он.

Ранее Путин рассказал, что Соединенные Штаты должны перестать поставлять Украине оружие и конфликт закончится через два-три месяца. Путин добавил, что говорил президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины оружием.

Также глава российского государства рассказал, что украинцев в ходе всеобщей мобилизации хватают на улицах. Однако желающих воевать на украинской стороне немного.

