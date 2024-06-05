Путин оценил количество желающих воевать на Украине

Путин: украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах

Украинцев в ходе всеобщей мобилизации хватают на улицах. Желающих воевать на украинской стороне немного, рассказал об этом российский президент Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин на полях ПМЭФ проводит беседу с руководителями крупнейших международных информационных агентств. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

«То, что сейчас проводится (на Украине) — вот эта тотальная мобилизация — не решает проблем», — отметил Путин.

По его словам, на Украине применяют насильственные методы, граждан «хватают на улицах, но желающих там воевать немного».

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что Вашингтон настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. По его словам, уже сейчас требуют постановки на учет 17-летних юношей.

Ранее депутат Верховной Рады Игорь Фрис сообщил, что на Украине многодетным отцам для получения отсрочки от мобилизации придется доказывать обеспечение несовершеннолетних детей.

