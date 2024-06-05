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21:39, 5 июня 2024Мир

Путин заявил о влиянии Вашингтона на снижение порога мобилизации на Украине

Путин: США настаивают на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вашингтон настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Вот сейчас с 27 ушли на 25. (...) Администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снижался с 25 до 23 лет, потом до 20 лет и до 18. Или сразу до 18 лет», — пояснил глава государства.

По его словам, уже сейчас требуют постановки на учет 17-летних юношей.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что от мобилизации было забронировано 700 тысяч человек. При этом в IT-компаниях страны отсрочку получили лишь 4000 специалистов, что составляет около полутора процентов от общего числа сотрудников в данной сфере.

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      Никита Абрамов
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