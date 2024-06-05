Путин заявил о влиянии Вашингтона на снижение порога мобилизации на Украине

Вашингтон настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».
«Вот сейчас с 27 ушли на 25. (...) Администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снижался с 25 до 23 лет, потом до 20 лет и до 18. Или сразу до 18 лет», — пояснил глава государства.
По его словам, уже сейчас требуют постановки на учет 17-летних юношей.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что от мобилизации было забронировано 700 тысяч человек. При этом в IT-компаниях страны отсрочку получили лишь 4000 специалистов, что составляет около полутора процентов от общего числа сотрудников в данной сфере.