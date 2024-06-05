Путин заявил о влиянии Вашингтона на снижение порога мобилизации на Украине

Путин: США настаивают на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет

Вашингтон настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

«Вот сейчас с 27 ушли на 25. (...) Администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снижался с 25 до 23 лет, потом до 20 лет и до 18. Или сразу до 18 лет», — пояснил глава государства.

По его словам, уже сейчас требуют постановки на учет 17-летних юношей.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что от мобилизации было забронировано 700 тысяч человек. При этом в IT-компаниях страны отсрочку получили лишь 4000 специалистов, что составляет около полутора процентов от общего числа сотрудников в данной сфере.