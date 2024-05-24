В Киеве назвали число забронированных от мобилизации украинцев

Министр Федоров: на Украине от мобилизации забронировали 700 тысяч человек

На Украине от мобилизации забронировали 700 тысяч человек. Такое число назвал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров, передает «Судебно-юридическая газета».

По словам главы ведомства, из получивших бронь граждан только четыре тысячи являются сотрудниками IT-компаний. Федоров отметил, что всего в данной сфере на Украине работают более 300 тысяч человек, однако отсрочка от мобилизации была предоставлена лишь полутора процентам из них.

«Федоров рассказал, что компании, подающие на бронирование, согласно постановлению кабмина, получили статус критически важных для экономики», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о дефиците кадров на производстве на Украине из-за мобилизации. О проблеме сообщили в горнодобывающем концерне страны «Велта». По словам руководителя компании Андрея Бродского, украинский бизнес оказался «на критической границе» из-за нехватки сотрудников.