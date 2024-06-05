Киев потребовал от многодетных отцов доказательства для отсрочки от мобилизации

На Украине многодетным отцам для получения отсрочки от мобилизации придется доказывать обеспечение несовершеннолетних детей. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Фрис, передает издание «Главком».
По словам нардепа, нотариально подтверждать участие в жизни детей мужчин обязал Кабмин Украины в соответствии с постановлением №560. Фрис также рассказал, как от одного из находящихся в разводе украинцев, имеющего трех детей от двух женщин, военкомат потребовал «договор между мужем и его бывшими супругами, что он участвует в содержании своих несовершеннолетних детей».
«[То, что] правительство [Украины] этим постановлением ввело дополнительные требования для военнообязанных по подтверждению ими определенных юридических фактов и документов, расценивается как превышение норм и положений закона», — заявил парламентарий.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что от мобилизации было забронировано 700 тысяч человек. При этом в IT-компаниях страны отсрочку получили лишь 4000 специалистов, что составляет около полутора процентов от общего числа сотрудников в данной сфере.