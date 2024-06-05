Путин назвал поставки Киеву высокоточного оружия путем к серьезным проблемам

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал поставки Киеву высокоточного оружия путем к очень серьезным проблемам. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Подобные действия будут окончательно разрушать международные отношения и будут подрывать международную безопасность… Ну в общем, это путь к очень серьезным проблемам», — подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что за ударами западным оружием по России стоят Британия или Пентагон, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался. Президент подчеркнул, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.

