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22:29, 5 июня 2024Россия

Путин назвал ответственных за удары западным оружием по России

Путин: за ударами западным оружием по России стоят Британия или Пентагон

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал ответственных за удары западным оружием по России. По его мнению, таковыми являются США или Великобритания, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие», — сказал глава государства.

Он уточнил, что если используется ракета ATACMS, то к этому причастен Пентагон, если же Storm Shadow — Великобритания.

Путин также подчеркнул, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы. Президент заявил, что Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам, добавил глава государства.

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      Марина Совина
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