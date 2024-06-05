Путин назвал ответственных за удары западным оружием по России

Путин: за ударами западным оружием по России стоят Британия или Пентагон

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал ответственных за удары западным оружием по России. По его мнению, таковыми являются США или Великобритания, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие», — сказал глава государства.

Он уточнил, что если используется ракета ATACMS, то к этому причастен Пентагон, если же Storm Shadow — Великобритания.

Путин также подчеркнул, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы. Президент заявил, что Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом. Это путь к очень серьезным проблемам, добавил глава государства.

