Путин назвал сделавших первый шаг к конфликту на Украине

Путин: первый шаг к конфликту на Украине сделали те, кто поощрял госпереворот

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал тех, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине. По его словам, это люди, поощрявшие антиконституционный госпереворот. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот, кровавый, антиконституционный», — подчеркнул глава государства.

Говоря о начале конфликта на Украине, Путин также указал, что Россия защищалась. «Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно», — подчеркнул российский лидер.

