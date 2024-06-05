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21:22, 5 июня 2024Россия

Путин назвал сделавших первый шаг к конфликту на Украине

Путин: первый шаг к конфликту на Украине сделали те, кто поощрял госпереворот
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главредами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал тех, кто сделал первый шаг к конфликту на Украине. По его словам, это люди, поощрявшие антиконституционный госпереворот. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

«Первый шаг к войне сделали те, которые поощряли госпереворот, кровавый, антиконституционный», — подчеркнул глава государства.

Говоря о начале конфликта на Украине, Путин также указал, что Россия защищалась. «Мы не напали, мы защищались, чтобы всем было понятно», — подчеркнул российский лидер.

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      Марина Совина
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