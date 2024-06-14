Путин назвал последствия для Запада и Киева при отказе от российских условий мира

Путин: если Запад и Киев откажутся от предложений Москвы, условия мира изменятся

Российские условия мира изменятся, если Киев и Запад откажутся от предложений Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на Youtube-канале ведомства.

«Если в Киеве и западных столицах от него (российского предложения мира — прим. «Ленты.ру»), как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития», — подчеркнул Путин. Глава государства добавил, что дальнейшие изменения реалий на передовой не в пользу Киева очевидны и «условия для начала переговоров будут другими».

Президент также сообщил о готовности России сесть за стол переговоров «хоть завтра». Вместе с тем он уличил Запад в лицемерных призывах к урегулированию ситуации на фоне запрета Киеву на диалог с Москвой.

Говоря о мирном предложении России, Путин обратил внимание, что речь идет не о временном перемирии, а об окончательном завершении конфликта. Однако переговоры будут начаты только при согласии Киева на поставленные Москвой условия.