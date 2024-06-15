На Украине объяснили отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии

Дубинский: Байден понял, что саммит в Швейцарии созвали только из-за Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, предположил, почему президент США Джо Байден отказался от участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом Дубинский написал в своем Telegram-канале.

Дубинский объяснил отсутствие Байдена на саммите в Швейцарии и подчеркнул, что в США давно поняли, что встреча созывается только для президента Украины Владимира Зеленского. Поэтому американский лидер решил «со спокойной душой» пропустить ее.

«В Белом доме давно поняли, что этот форум в интересах лично Зеленского, и ничьих других», — заявил Дубинский.

По мнению парламентария, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон планировали посетить встречу, чтобы продемонстрировать успех своей «политики эскалации». Однако из-за этих мер политики проиграли выбор в Европарламент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конференция по Украине в Швейцарии не предполагает обсуждения фундаментальных вопросов, а сведена лишь к демагогии и обвинениям в адрес России. Москва не примет участие во встрече.