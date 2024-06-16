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02:49, 16 июня 2024Мир

Вице-президент США досрочно покинула саммит по Украине

Вице-президент США Харрис досрочно покинула саммит по Украине

Фото: ENNIO LEANZA / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке. Об этом пишет New York Post.

По ее информации, политик оценила свой визит на мероприятие как «очень хорошо». Сейчас Харрис уже направляется домой.

Газета выяснила, что вместо Харрис американскую делегацию будет представлять советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Чиновник уже прокомментировал «рокировку», отметив, что Харрис не является единственной, кто пропустит воскресные мероприятия саммита. Он добавил, что в воскресенье значительная часть работы перейдет с лидеров на технических членов делегаций, те должны будут попытаться претворить в жизнь высказанные предложения.

Вечером 15 июня сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский провел встречу с США Камалой Харрис. Он раскрыл, что в ходе беседы была затронута тема поставок оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО) для Киева. Кроме того, Харрис и Зеленский обсудили ситуацию на фронте. Прошедшую встречу Зеленский назвал содержательной.

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      Марина Совина
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