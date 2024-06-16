В Грузии обратились к Путину с просьбой

Грузинская «Солидарность во имя мира» попросила Путина отменить визовый режим

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента России Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии записали видеообращение российскому лидеру, соответствующий ролик публикует Sputnik.

Кроме того, политики призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России. Они также предложили облегчить правила трудоустройства для грузин. «Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений», — говорится в обращении.

11 июня стало известно, что партия «Грузинская мечта» начала готовиться к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. По данным телеканала Mtavari, правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.