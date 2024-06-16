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05:54, 16 июня 2024Бывший СССР

Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас

Военные медики извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца
Архивное фото

Архивное фото. Natanael Melchor / Unsplash

Российские военные медики группировки войск «Запад» извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Об этом РИА Новости рассказал ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки.

Он уточнил, что снаряд вытащили из бедра бойца. Для проведения операции медики надели бронежилеты и каски, чтобы обезопасить себя. Собеседник агентства добавил, что в ходе манипуляций врачи выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, после чего медленно достали снаряд.

Ранее ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» раскрыл основную причину ранений солдат на купянском направлении. По его словам, 98 процентов ранений получены из-за FPV-дронов.

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      Марина Совина
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