Медики извлекли из тела российского бойца неразорвавшийся боеприпас

Военные медики извлекли неразорвавшийся боеприпас из тела раненого бойца

Российские военные медики группировки войск «Запад» извлекли из тела раненого военнослужащего неразорвавшийся боеприпас. Об этом РИА Новости рассказал ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки.

Он уточнил, что снаряд вытащили из бедра бойца. Для проведения операции медики надели бронежилеты и каски, чтобы обезопасить себя. Собеседник агентства добавил, что в ходе манипуляций врачи выделили бедренную артерию, чтобы избежать массивного кровотечения, после чего медленно достали снаряд.

Ранее ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» раскрыл основную причину ранений солдат на купянском направлении. По его словам, 98 процентов ранений получены из-за FPV-дронов.