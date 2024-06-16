Военный врач раскрыл основную причину ранений солдат на купянском направлении

Военный медик: 98% ранений на купянском направлении получены из-за FPV-дронов

Большинство ранений, получаемых солдатами на купянском направлении, являются следствием атак FPV-дронов. Об этом рассказал ведущий хирург сводного этапа эвакуации группировки «Запад» в беседе с РИА Новости.

По его словам, осколочные ранения от воздействия дронов составляют девяносто восемь процентов. Военный врач также отметил, что в прошлом и позапрошлом году было большое количество мин. «Очень много было снарядов, ну, наверное, закончились. Вот, поэтому остались дроны, мелкоосколочные снаряды, но они, конечно, тоже приносят много беды», — указал он.

Медик добавил, что подавляющее большинство военных на этом направлении получают легкие ранения.

Ранее глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин предложил создать подготовленные мобильные команды для борьбы с расчетами украинских FPV-дронов. Он подчеркнул, что глупо требовать от танкистов, штурмовиков или артиллеристов быть специалистами по борьбе с такими дронами.