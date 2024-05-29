Россиянам объяснили эффект от повышения подоходного налога

Финаналитик Копейкин: изменение налоговой системы ориентировано на демографию

Изменение налоговой системы, в том числе увеличение максимальной ставки подоходного налога до 22 процентов, ориентировано на демографию и инвестиции. Об этом в беседе с «Известиями» заявил первый заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Борис Копейкин.

По его словам, большую часть россиян повышение НДФЛ не затронет. «Есть предварительные расчеты: чуть больше, чем для трех процентов работающих, то есть для наиболее обеспеченных, получающих самые высокие зарплаты граждан», — объяснил финансовый аналитик. При этом для нескольких миллионов, прежде всего семей с детьми, налоговая нагрузка снизится за счет налоговых вычетов. Эта мера дополнительно окажет эффект стимулирования спроса, в том числе на отечественные товары, а значит, поддержит рост экономики, заключил Копейкин.

При этом изменения для малого бизнеса позволят более плавно трансформировать его в средний, отметил эксперт. По его мнению, это способствует росту новых компаний и стартапов.

Копейкин также подчеркнул, что в области инвестиций налоговые условия останутся прежними. «Нет повышенных налогов для граждан — владельцев акций. Для дивидендов ничего принципиально не изменяется. То же самое с депозитами», — разъяснил он. Сохранятся и вычеты в корпоративном налогообложении, а льготы для бизнеса, который инвестирует в новые технологии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), будут увеличены, добавил аналитик.

Минфин РФ 28 мая внес в правительство пакет поправок по совершенствованию налоговой системы. Среди прочего, вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при этом изменения в налогообложении коснутся только тех россиян, которые зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц (более 2,4 миллиона рублей в год).