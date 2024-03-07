Путин рассказал об уникальной роли российских женщин

Путин: женщины в РФ успевают строить карьеру и быть нежными и привлекательными

Президент России Владимир Путин рассказал об уникальной роли женщин в РФ. По его словам, они успевают строить карьеру, быть нежными и привлекательными, отметил глава государства на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, пишет РИА Новости.

По его словам, предназначение женщины заключается в продолжении рода — уникальном природном даре.

«Что касается женщин в профессии — у нас в России они занимают заметную роль в жизни страны», — отметил Путин.

По его словам, мужчины ждут, чтобы представительницы прекрасного пола оставались «привлекательными, обворожительными и нежными». Однако Путин выразил удивление, как современной российской женщине удается сочетать карьеру и семью.

«Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться», — подчеркнул президент РФ.

В России множество женщин занимают руководящие должности, добавил Владимир Путин.

Ранее президент поблагодарил женщин, находящихся на линии соприкосновения и помогающих бойцам, участвующим в специальной военной операции. Глава государства заявил об этом в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму.

По его словам, на линии соприкосновения находятся сотни женщин, работающих там врачами, медсестрами и военнослужащими.