Путин поблагодарил находящихся на линии соприкосновения женщин

Президент Путин поблагодарил женщин находящихся на линии соприкосновения

Президент России Владимир Путин поблагодарил женщин, находящихся на линии соприкосновения и помогающим бойцам, участвующим в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил об этом в видеообращении к Всероссийскому женскому форуму. Он отметил, что на мероприятии состоится награждение лауреатов премии «По зову женского сердца».

По его словам, на линии соприкосновения находятся сотни женщин, работающих там врачами, медсестрами и военнослужащими.

«Среди лауреатов — и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтерских бригад. Благодарю вас за службу, за стойкость и мужество, за милосердие, отзывчивость и душевную щедрость», — заключил он.

Ранее Путин заявил, что спецоперацию поддерживает абсолютное большинство россиян. По словам главы государства, решающая роль в отстаивании суверенитета и безопасности России, а также в защите жизней соотечественников в вошедших в состав страны регионах принадлежит именно россиянам.