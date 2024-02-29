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12:20, 29 февраля 2024Россия

Путин рассказал о поддержке спецоперации большинством россиян

Путин заявил, что спецоперацию поддерживает большинство россиян

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Специальную военную операцию (СВО) поддерживает абсолютное большинство россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, решающая роль в отстаивании суверенитета и безопасности России, а также в защите жизней соотечественников в вошедших в состав страны регионах принадлежит именно россиянам. Он подчеркнул, что поддержка гражданами спецоперации показала сплоченность и преданность родной стране.

«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага», — сказал Путин.

Ранее президент поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО.

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      Константин Лысяков
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