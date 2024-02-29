Путин рассказал о поддержке спецоперации большинством россиян

Путин заявил, что спецоперацию поддерживает большинство россиян

Специальную военную операцию (СВО) поддерживает абсолютное большинство россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, решающая роль в отстаивании суверенитета и безопасности России, а также в защите жизней соотечественников в вошедших в состав страны регионах принадлежит именно россиянам. Он подчеркнул, что поддержка гражданами спецоперации показала сплоченность и преданность родной стране.

«Несмотря на все испытания, горечь потерь, люди непреклонны в этом выборе и постоянно подтверждают его стремлением сделать как можно больше для страны и для общего блага», — сказал Путин.

Ранее президент поблагодарил россиян за поддержку военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По словам главы государства, жители страны пожертвовали более 10 миллиардов рублей участникам СВО.

