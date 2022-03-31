Поклонская раскрыла детали покушения на ее жизнь

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, что в 2011 году ее пытались отравить

Заместитель главы «Россотрудничества» Наталья Поклонская в интервью Youtube-каналу «Скажи Гордеевой» раскрыла детали состоявшегося в 2011 году покушения на ее жизнь.

Как рассказала экс-прокурор Крыма, одиннадцать лет назад ее пытались отравить. Инцидент произошел во время ее работы над делом банды «Башмаки». Поклонская, на тот момент — гособвинитель по делу преступной группировки, сопровождала обвиняемых на допрос из Крыма в Одессу, и после того как все необходимые процессуальные действия были проведены, вернулась в гостиничный номер, в котором ее уже ждала бутылка отравленной воды.

«Покушение — банальное отравление. Воды выпила, и потом думала, что не доеду домой. Это было в Одессе. (...) Уже последний день, уже все [допросы] провели, я прихожу в гостиничный номер, у меня как обычно бутылочка воды стоит. Ее выпила и легла спать… Ну и очень было потом плохо», — поделилась Поклонская обстоятельствами покушения.

В интервью она призналась, что чувствовала себя так плохо, что была уверена в скорой смерти.

«Если честно, я думала, что я больше ни Настю (Анастасия, дочь Поклонской — прим. «Лента.ру») не увижу, ни родителей, никого. Я на самом деле тогда для себя так все переосмыслила тогда», — рассказала она.

Поклонская сказала, что в тот момент очень корила себя за безответственное отношение к безопасности и пообещала себе выйти из дела, если ей удастся выжить. После недельного больничного, во время которого она «пила всякие штуки», чтобы выводить из организма токсины, она вернулась на работу и, несмотря на поступившее от начальства предложение государственной охраны, вышла из дела «Башмаков».

Наталья Поклонская в 2014-2016 годах занимала должность прокурора республики Крым, затем была избрана в состав Госдумы VII созыва. В следующий созыв Поклонская баллотироваться не стала и на короткий промежуток времени стала чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде. От этой должности она отказалась по неким личным обстоятельствам, но заверила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству. После этого она была назначена на должность замглавы «Россотрудничества», где по собственным словам занимается защитой прав россиян.