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Поклонская отказалась стать послом России в Кабо-Верде

Поклонская отказалась стать послом РФ в Кабо-Верде по личным обстоятельствам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Планы Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, отменяются. Она объяснила, что это связано с некими личными обстоятельствами. Цитату приводит ТАСС.

Она не уточнила, по каким именно причинам отказалась от должности. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Министерство иностранных дел России также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом. Дипломата назначили 13 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще.

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Елизавета Наумова
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