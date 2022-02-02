Поклонская прокомментировала назначение в Россотрудничество

Наталья Поклонская прокомментировала свое назначение на должность заместителя главы Россотрудничества. Ее слова передает ТАСС.

«В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей», — заявила Поклонская. Приоритетом в работе на новом посту она назвала защиту прав россиян за рубежом, в частности на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. До этого стало известно, что она отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако Поклонская заверила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.