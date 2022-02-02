Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер назначил ее замглавы Россотрудничества.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако она указала, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Министерство иностранных дел России также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом. Дипломата назначили 13 октября 2021 года в соответствии с указом Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще. Поклонская должна была отправиться в Кабо-Верде в ноябре.