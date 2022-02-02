Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер назначил ее замглавы Россотрудничества.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла по неким личным обстоятельствам. Однако она указала, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Министерство иностранных дел России также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом. Дипломата назначили 13 октября 2021 года в соответствии с указом Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще. Поклонская должна была отправиться в Кабо-Верде в ноябре.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде
Макрон допустил возможность встречи с Путиным
В Британии судьбу Запада связали с украинским кризисом
Псаки заявила о невиновности Байдена в раздувании государственного долга
В Белом доме подтвердили готовность заменить российский газ в Европе
Гастарбайтеры жестоко избили пытавшегося пресечь вандализм с их стороны лифтера
Джонсон рассказал Путину о беспокойстве из-за ситуации с Украиной
Союзники США приготовились усилить войска на востоке НАТО
Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на озабоченности России
Власти Черногории оставят без ответа запрет на въезд в Россию госсекретаря МВД
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.