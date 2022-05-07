Стало известно о планах СБУ похитить Поклонскую

«Известия»: член теробороны Украины Горшков рассказал о планах СБУ похитить Поклонскую

Служба безопасности Украины (СБУ) планировала похитить замглавы Россотрудничества, экс-депутата Госдумы, бывшего прокурор Крыма Наталью Поклонскую. Об этом стало известно «Известиям» от задержанного члена территориальной обороны Украины Андрея Горшкова по прозвищу Бэтмен.

По его словам, он узнал из медийных источников, что некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Горшков должен быть проверить список адресов, где могла находиться Поклонская, и передать эту информацию украинским силовикам.

Горшков рассказал, что, участвуя в похищении Поклонской, он «исполнял свой гражданский долг». При этом он не собирался обворовывать или убивать экс-депутата Госдумы и генпрокурора Крыма, но не исключил, что по его наводке Поклонскую могла убить диверсионно-разведывательная группа. «На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела, и цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — пояснил Горшков.

Ранее Наталья Поклонская раскрыла детали состоявшегося в 2011 году покушения на ее жизнь. Инцидент произошел во время ее работы над делом банды «Башмаки». Поклонская, на тот момент — гособвинитель по делу преступной группировки, сопровождала обвиняемых на допрос из Крыма в Одессу, и после того как все необходимые процессуальные действия были проведены, вернулась в гостиничный номер, в котором ее уже ждала бутылка отравленной воды.